Турэксперт Чалайдюк призвала не покупать экскурсии "с рук" на улицах

Российские туристы стали жертвами мошенничества в Турции: экскурсоводы возили их по несуществующим достопримечательностям. На что обратить внимание, чтобы избежать обмана и выбрать хорошего гида, разбиралась Москва 24.

Склады для лимонов вместо подземного города

Региональные гиды в турецкой Каппадокии провели исследование, чтобы определить, как местным турфирмам удается продавать туры ниже себестоимости. Таким образом им удалось раскрыть мошенническую схему, сообщило издание "Турпром" со ссылкой на турецкие СМИ.

Как стало известно, ряд агентств организовывали экскурсии за полцены: предлагая туры по городским объектам культурного наследия, они на самом деле показывали иностранным путешественникам, в том числе и российским, самые обычные места. Например, склады для лимонов и деревенские дома мошенники выдавали за часть древних городов Каппадокии.

Притом иностранцы, как правило, не могут отличить обман, поскольку не ориентируются на местности. В случаях же, когда сомневаться в экскурсионной программе начинали знатоки, гиды уверяли их, что реальная достопримечательность на ремонте, сообщают турецкие журналисты.



из заявления турецкого гида В итоге люди, проехавшие тысячи километров, чтобы увидеть красоты Каппадокии, возвращаются домой разочарованные, даже не подозревая, что они так и не видели настоящую Каппадокию. Я бы еще понял, если бы они заявляли туристу: "За эти деньги мы можем вам показать только вот это и вот это", но нет, здесь налицо явный обман.

Подобные прецеденты наносят ущерб имиджу Турции и могут привести к снижению доходов страны от туризма, считают представители отрасли. В связи с этим они призвали власти страны выявить все мошеннические агентства и принять против них необходимые меры.

Как избежать обмана?

Пострадать от мошенников рискуют те, кто приобретает туры на месте самостоятельно, через уличные бюро. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала генеральный директор турагентства Варвара Чалайдюк.

Такие фирмы не являются официальными, а потому не дают никаких гарантий, предупредила она. Для того чтобы обезопасить себя, необходимо обращать внимание на документацию, подтверждающую оказание услуг, например чеки об оплате.



Варвара Чалайдюк генеральный директор турфирмы Мошеннические компании, как правило, делают все на словах и ничего не предоставляют. Из-за этого предъявить к ним какие-либо претензии на законодательном уровне и требовать возмещение ущерба не получится.

Кроме того, даже если получится собрать какие-то доказательства обмана, не факт, что проблема будет решена: по словам эксперта, нередко при возникновении конфликтных ситуаций полиция встает на сторону местных.

Проверять организаторов экскурсий можно по отзывам в интернете – для этого существуют специальные сервисные сайты. В частности, если компания достаточно большая и ее услуги пользуются спросом, клиенты обязательно дают обратную связь.

"Однако, когда количество информации о ней минимально, это повод задуматься", – рассказала она.

По мнению специалиста, туристам лучше всего бронировать экскурсии через российских гидов или через турецкие принимающие компании. Преимущество последних состоит в том, что они связаны с туроператорами в России и работают как юридические лица в Турции – в обоих случаях путешественники смогут написать официальную претензию и получить на нее ответ, заключила она.