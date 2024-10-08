"КП": в Турции гиды показывали туристам из РФ фальшивые достопримечательности

Фото: depositphotos/slava296

В турецкой Каппадокии агентства обманывали туристов, в том числе из России, продавая им фальшивые экскурсии. Под видом объектов культурного наследия им показывали подземные склады и обычные деревенские дома. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Экскурсоводы таких агентств возят иностранных гостей вместо долины Ихлара и национального парка Гереме на различные объекты рядом с ними. К примеру, туристов ведут в подземные склады, уверяя, что это и есть исторические подземные города Каппадокии.

На вопросы приезжих, почему им не показали ту или иную известную достопримечательность, мошенники отвечают, что она якобы закрыта на реставрацию.

Отмечается, что некоторые из таких гидов даже обладают официальными лицензиями. В администрации провинции Невшехир заявили, что в данный момент все инциденты расследуются.

Доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на октябрь увеличилась на 29% по сравнению с сентябрем, до 46%. Самым популярным направлением стал турецкий Стамбул (8%).

По подсчетам экспертов, цены на отдых в Турции снизятся в 2025 году. По мере того, как программа дезинфляции будет успешной, число жалоб на стоимость путевок уменьшится. Тем не менее необходимо запастись терпением еще как минимум на 10 месяцев, считают специалисты.