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07 октября, 14:28

Туризм

Таиланд не будет запрашивать банковские выписки туристов при посещении страны

Фото: 123RF/gjee

Ассоциация туризма Пхукета опровергла информацию о том, что для посещения Таиланда туристам придется иметь на счету не менее 900 тысяч рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию от авиакомпаний и туроператоров.

"Губернатор Пхукета Софон Суваннара и иммиграционное бюро сообщили, что на данный момент не существует планов или намерений требовать с туристов предъявлять банковские выписки при посещении страны", – написано в заявлении, которое получили российские перевозчики.

Ранее газета The Phuket News сообщила, что губернатор Пхукета Сопхон Суваннара предложил ввести требование о наличии на счету путешественника суммы в размере около 870 тысяч рублей. Это предложение было сделано в связи с тем, что наплыв иностранцев привел к снижению числа платежеспособных путешественников, что, по мнению главы острова, негативно влияет на жизнь местных граждан.

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