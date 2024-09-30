The Phuket News: власти Пхукета в Таиланде могут ввести финансовый ценз для туристов

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В провинции Пхукет Таиланда могут ввести финансовый ценз для отдыхающих. Так с чрезмерным потоком туристов захотел бороться губернатор провинции Сопхон Суваннара, пишет портал The Phuket News.

Как отмечается в материале, Суваннара предложил пускать на курорт только тех, у кого на банковских счетах есть не меньше 300 тысяч батов (около 870 тысяч рублей).

"Наплыв иностранцев привел к снижению числа платежеспособных путешественников. Это не только отрицательно влияет на жизнь местных граждан, но и создает негативный фон для более состоятельных туристов", – пояснил свою позицию губернатор.

Он уже направил соответствующий законопроект на рассмотрение правительству.

Ранее в Таиланде запустили туристический портал с госуслугами. Так, с помощью портала путешественники смогут оплатить туристический сбор, оформить электронное разрешение на въезд (ЕТА), а также воспользоваться другими сервисами. Инициатором проекта выступило министерство туризма Таиланда.