В Таиланде запущен туристический портал с госуслугами

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В Таиланде заработал портал Entry Thailand – единая онлайн-платформа для туристов, где объединены различные госуслуги. Об этом сообщает Pravda.Ru.

С помощью портала путешественники смогут оплатить туристический сбор, оформить электронное разрешение на въезд (ЕТА), а также воспользоваться другими сервисами. Инициатором проекта выступило министерство туризма Таиланда. Ведомство планирует, что портал станет универсальным инструментом для иностранцев. Там туристы могут найти информацию о бронировании жилья, экскурсиях, занятиях тайским боксом. В будущем появится возможность продления визы.

Туристический сбор планируется ввести в Таиланде с января 2025 года. Его сумма составит 300 батов для тех, кто прибывает в страну воздушным транспортом. Дополнительной функцией Entry Thailand станет оформление ЕТА, которое будет обязательным для всех иностранцев, в том числе россиян, прибывающих в Таиланд по безвизовому режиму.

Портал разработан на основе технологий, использованных для скрининга и карантинных мер по время пандемии коронавируса. По заявлениям местных властей, техническая платформа прошла все испытания и готова к полноценной работе.

Ранее сообщалось, что в зимнем сезоне 2024/2025 ожидается повышение цен на 10–15% на тайские отели из-за высокого спроса на направление на зарубежных и российских рынках. Так, на 15% вырастет стоимость в среднем ценовом сегменте, а на 10% – в люксовом. Однако при раннем бронировании туристы могут получить скидку в 10–20%.