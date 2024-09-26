Доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж выросла на 29%

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Доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на октябрь увеличилась на 29% по сравнению с сентябрем, до 46%. Самым популярным направлением стал турецкий Стамбул (8%), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

По 7% россиян забронировали билеты в Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан), на Анталью (Турция) пришлось 6% бронирований, Баку (Азербайджан) – 5%, Дубай (ОАЭ) – 4%. Еще по 3% россиян планируют полететь на отдых в Тбилиси (Грузия), Алматы (Казахстан), Пхукет (Таиланд) и Минск (Белоруссия).

Дешевле всего билет будет стоить в Минск, а дороже выйдет Пхукет. Из Москвы в следующем месяце перелет туда-обратно в Минск стоит от 7 024 рублей, а на Пхукет цена составляет от 53 983 рублей. Из Санкт-Петербурга в Минск билет можно приобрести за 9 530 рублей, на Пхукет – за 55 026 рублей. Из Екатеринбурга стоимость начинается от 17 311 и от 68 286 рублей соответственно.

Средняя продолжительность поездок за границу в октябре составила 9 дней. На Пхукете россияне хотят провести две недели, а в Минске – четыре дня. Доля семейных путешественников выросла на 48%.

Кроме того, жители РФ стали чаще интересоваться туристическим отдыхом в российском Архызе и итальянском Римини. По сравнению с летом увеличился спрос не только к Архызу, но и к Йошкар-Оле – число бронирований выросло в 2 раза. В топ-3 также вошел Челябинск, где будут отдыхать на 75% больше россиян, чем во время летних каникул.

