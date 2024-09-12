Россияне стали чаще интересоваться отдыхом в Архызе и Римини

Фото: resort-arkhyz.ru

Жители РФ стали чаще интересоваться туристическим отдыхом в российском Архызе и итальянском Римини, выяснила "Газета.ру", которая ссылается на результаты исследования одного из сервисов для планирования путешествий.

Так, по сравнению с летом увеличился спрос не только к Архызу, но и к Йошкар-Оле – число бронирований выросло в 2 раза. В топ-3 также вошел Челябинск, где будут отдыхать на 75% больше россиян, чем во время летних каникул. Эксперты заметили и увеличение спроса на Владимир, Смоленск, Грозный, Владикавказ, Тюмень, Екатеринбург и Кисловодск.

Среди зарубежных направлений, кроме Римини, популярнее всего стали Будапешт, Самарканд, Афины, Абу-Даби и Аланье, а также Токио, Паттайя, Алматы и Манила.



По данным другого исследования от сервиса по покупке билетов, в этом году 51% родителей потратили на путешествия от 150 до 200 тысяч рублей, а 24% – 100–150 тысяч. Еще 16% отдали на это 200–250 тысяч рублей и лишь 6% было достаточно суммы от 50 до 100 тысяч рублей. Только 3% позволили себе путешествие за 300–400 тысяч рублей, добавляли эксперты.

Оказалось, что 59% опрошенных россиян никогда не отправляли детей в путешествие в одиночку, а 20% уже делали так, но обращаясь за помощью к группе знакомых, которые едут в лагерь либо путешествуют от школы или кружка.

Еще 15% сопровождали их при помощи родственников, а лишь 4% просили помощи у сотрудников авиакомпании или аэропорта. Стоимость последнего обычно платная, от 4 до 7 тысяч рублей.

Самыми популярными вариантами для путешествий без родителей стали поездки со школой и кружками внутри РФ. Менее популярными стали отправление к родственникам в РФ, детские лагеря, поездки за границу.

Более половины россиян убеждены, что путешествие может помочь им перенести осеннюю хандру. При этом 30% от опрошенных сказали, что любая поездка, независимо от места, положительно влияет на их состояние, а 12% испытывают позитивный эффект от зарубежных путешествий. Еще 7% чувствуют себя лучше после того, как побывали на море, а 2% – после вылазки в горы.

