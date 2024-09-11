Кондратьев: чартерные рейсы из РФ в Танзанию могут скоро запустить

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Чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Кондратьев отметил, что с Танзанией налажено активное взаимодействие. А в июне было подписано межправсоглашение между министерствами транспорта РФ и Танзании, начавшее регулировать авиасообщение, напомнил он.

Ранее РФ и Танзания обсуждали возможность использования российских банковских карт. Посол России в стране Андрей Аветисян отмечал, что с увеличением российских туристов будет расти необходимость обеспечить их возможностью безналичной оплаты в Танзании. Сами танзанийцы выступают за развитие двусторонних торгово-экономических связей с Россией, добавил он.