РФ и Танзания работают над возможностью использования карт российских банков

Фото: depositphotos/ilkaydede

Россия и Танзания работают над возможностью использования российских банковских карт, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в стране Андрей Аветисян.

Он обратил внимание на то, что с увеличением числа российских туристов будет расти и необходимость обеспечить их возможностью безналичной оплаты на территории Танзании.

Дипломат добавил, что танзанийцы выступают за развитие двусторонних торгово-экономических связей с Москвой и признают, что налаживание межбанковского взаимодействия может способствовать расширению сотрудничества.

Накануне стало известно, что Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО.

В подписанном документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков, говорится в публикации.

В феврале этого года пресс-служба Росавиации указала, что препятствий для авиасообщения между РФ и Танзанией нет. Посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута тогда заявил о намерении подписать соглашение для запуска прямых рейсов.