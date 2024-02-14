В Росавиации прокомментировали дату запусков прямых рейсов между РФ и Танзанией

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Дата запуска прямых рейсов между Россией и Танзанией будет зависеть от планов перевозчиков. Препятствия для авиасообщения отсутствуют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута ранее заявил, что между двумя странами планируется открыть прямое авиасообщение. По его словам, соглашение собираются подписать в ближайшее время.

Между тем руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что чаще всего россияне при выборе экзотического направления для отдыха выбирают Танзанию. Эксперт подчеркнула, что страна поражает красотой нетронутой природы.

Также посол России в Индонезии Людмила Воробьева отмечала, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время. Она добавила, что на Бали приезжает большое количество россиян.

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