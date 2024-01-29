Эксперт назвала Танзанию самым популярным экзотическим направлением у россиян

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Чаще всего россияне при выборе экзотического направления для отдыха выбирают Танзанию, которая поражает красотой нетронутой природы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы, тревел-блогера Наталию Ансталь.

По ее словам, Танзания является одной из самых культурно разнообразных стран мира. Кроме того, там действует достаточно хорошая отельная база, отметила она.

"Также российские туристы любят Маврикий. Остров славится своими белоснежными песочными пляжами и коралловыми рифами. Необычным опытом станет и путешествие по Венесуэле. Страна имеет собственный шарм и совсем не похожа на Турцию или Египет", – поделилась Ансталь.

Вместе с тем эксперт к популярным направлениям отнесла такие азиатские страны, как Таиланд и Вьетнам. В этот список Ансталь также внесла Индию, которая, по ее мнению, удивит своими культурными особенностями.

Ранее эксперт перечислила наиболее популярные направления для отдыха в феврале. Ансталь заявила, что лучше россиянам отдать предпочтение Таиланду, поскольку именно в этом месяце там начинается сезон туризма. Помимо этого, эксперт рекомендовала Индию, Вьетнам и Кубу, а из менее жарких направлений – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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