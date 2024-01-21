Турпоток по России составил более 75 млн человек в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристический поток по РФ превысил показатель допандемийного года и составил, предварительно, более 75 миллионов человек за прошлый год. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По данным Минэкономразвития РФ, в 2022 году турпоток по стране показал 73,1 миллиона человек.

"По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019 – доковидного – года", – цитирует Чернышенко ТАСС.

До этого стало известно, что экскурсоводы в рамках нового проекта "Места Москвы" начнут организовывать для молодежи познавательные прогулки в увлекательных форматах по историческим местам столицы. Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, российская столица представляет собой город с богатой историей. Именно в ней прошли тысячи знаменательных событий, подчеркнула она.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве растет число туристов и бизнес-поездок. Он подчеркнул, что мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Москва же не только достигла доковидных показателей, но и превзошла их.

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