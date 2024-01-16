В столице появился новый туристический проект "Места Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Экскурсоводы в рамках нового проекта "Места Москвы" начнут организовывать для молодежи познавательные прогулки в увлекательных форматах по историческим местам столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, российская столица представляет собой город с богатой историей. Именно в ней прошли тысячи знаменательных событий, подчеркнула она.

"Новый проект позволит столичной молодежи не только узнать больше об истории города в уникальных форматах, открыть для себя новые места и найти единомышленников, но и реализовать себя в качестве профессиональных экскурсоводов", – отметила Драгунова.

Проект "Места Москвы" был сознан благодаря студентам Института экономики и финансов Российского университета транспорта (МИИТ), которые были удостоены Гран-при на молодежном акселераторе "Округа. Вузы". Ребята в рамках проектного акселератора представили технологические, творческие, патриотические, туристические и спортивные предложения для столицы.

Молодые люди в Москве смогут не только присоединиться к нестандартным экскурсиям, но и реализовать свой потенциал в качестве гидов. Так, 21 декабря на зимнем фестивале "Молодежь Москвы" открылся набор экскурсоводов для проекта.

Присоединиться к нему смогут студенты, которые обучаются на смежных дисциплинах: гостиничное дело, менеджмент в туристической индустрии, туристический бизнес и другие. Кроме того, стать частью команды смогут активисты молодежных турпроектов и все желающие реализовать себя в этой сфере в возрасте от 18 до 35 лет.

Подать заявку можно до 15 февраля на портале "Молодежь Москвы". По результатам отборочных мероприятий 30 финалистов пройдут обучение и станут экскурсоводами проекта.

Между тем стало известно, что число специалистов, которые трудятся в туристической отрасли Москвы, за год увеличилось на 25%. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, общее количество занятых в этой сфере сотрудников в 2023 году превысило полмиллиона человек.

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