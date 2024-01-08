В Москве растет число туристов и бизнес-поездок – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве растет число туристов и бизнес-поездок, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он подчеркнул, что мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Москва же не только достигла доковидных показателей, но и превзошла их.

Российская столица приняла в 2023 году на 22% больше гостей, чем в 2019-м, который был рекордным по внутреннему турпотоку.

Мэр также сообщил, что число бизнес-поездок увеличилось на 28% по сравнению с 2022 годом. Этого удалось добиться благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры, созданию новых программ и ориентации на глобальные тренды.

Большую роль в этом направлении играют цифровые технологии. Более 70% туристов используют мобильные приложения для бронирования услуг и планирования своих визитов, в том числе в Москву. В этом на протяжении трех лет помогает туристический сервис Russpass.

Еще одно важное направление для развития туризма – это диалог города с бизнесом. В прошлом году столица провела три крупные конференции в сфере туризма. Совокупно в них приняли участие более тысячи гостей – представители российской и иностранных индустрий гостеприимства, организаторы конгрессно-выставочных мероприятий, эксперты в области делового, промышленного, образовательного и других видов туризма.

Такие мероприятия дают возможность москвичам, задействованным в отрасли, получить опыт и найти новые контакты, а городу – повысить качество сервиса.

Важным фактором при подготовке к путешествию является выбор и разнообразие кухни. Поэтому Москва развивает гастротуризм. Помогают в этом специальные программы. К примеру, столице прошло несколько сезонов проекта "Московский завтрак", а также культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие".

Ранее сообщалось, что Москва является одним из самых популярных туристических направлений. Город стремится выстраивать доверительные отношения с индустрией, привлекает новые кадры и помогает углублять компетенции уже состоявшихся специалистов.

До этого стало известно, что внутренний туризм побил доковидные рекорды в столице. С января по сентябрь 2023 года Москву посетили 15,8 миллиона путешественников.

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