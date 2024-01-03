Внутренний туризм побил доковидные рекорды в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в столице. С января по сентябрь 2023 года Москву посетили 15,8 миллиона путешественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председателя комитета по туризму Евгения Козлова.

"Это на 5% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года", – подчеркнул он.

До того сообщалось, что туристические услуги становятся все более популярными в Москве, из-за чего столица комплексно поддерживает развитие экскурсий. Для жителей и гостей регулярно создаются новые информационные продукты. Москва является привлекательным местом для путешественников благодаря богатому культурному наследию, развитой инфраструктуре и высокому качеству экскурсионных услуг.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на площадке Russpass появился новый раздел, в котором представлена информация о главных зимних проектах Москвы.

Раздел включает городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, предложения музеев, ресторанов и другие мероприятия. Там можно найти семь тематических блоков, которые будут дополнять новой информацией.

Сервис Russpass подготовил раздел новогодних мероприятий