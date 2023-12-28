Москвичам рассказали о развитии экскурсионного туризма в городе

Фото: пресс-служба Мостуризма

Туристические услуги становятся все более популярными в Москве, из-за чего столица комплексно поддерживает развитие экскурсий. Для жителей и гостей регулярно создаются новые информационные продукты, передает портал мэра и правительства города.

Москва является привлекательным местом для путешественников благодаря богатому культурному наследию, развитой инфраструктуре и высокому качеству экскурсионных услуг.

Центр экскурсионного туризма

Путешественники продолжают выбирать короткие познавательные поездки. Только этим летом столица приняла 4,6 миллиона туристов, которые приезжали на экскурсии. Москва также возглавила тематический рейтинг российских туроператоров, опередив Санкт-Петербург и Золотое кольцо России.

Бесплатные прогулки: разные форматы

В рамках культурно-просветительской акции "Московские истории" в День гида и Всемирный день туризма организовываются бесплатные прогулки. Участники посещают музеи, новые культурные площадки и другие знаковые места Москвы. За четыре года к экскурсиям присоединились свыше 34 тысяч человек.

Для любителей самостоятельных прогулок доступен туристический сервис Russpass. Проект представил свыше 50 бесплатных аудиоэкскурсий по Москве, которые содержат рассказы об исторических объектах, истории о жизни города, факты и легенды.

Все экскурсии разделены на шесть тематических блоков: "Культура и искусство", "Парки и усадьбы", "Городской транспорт", "Легендарные места", "Вокруг и около Кремля" и "Москва: новый взгляд".

Раскрыть потенциал столицы и ее жителей

Каждый горожанин может помочь в разработке новых экскурсий. Ежегодно в Москве проходит общегородской онлайн-конкурс маршрутов "Покажи Москву!". Победителей выбирают экспертное жюри и сами москвичи через проект "Активный гражданин".

"С 2020 года конкурсанты предложили более 1,1 тысячи маршрутов: на метро и трамвае, литературные и спортивные, по самому центру столицы и по районам ТиНАО. В 2023-м лауреатом соревнования стал самый молодой победитель в его истории – 11-летний Евгений Кушнарев, который разработал прогулку по району Зюзино", – говорится в сообщении.

Благоустройство – ключ к экскурсионному туризму

Путешественники выбирают Москву в том числе за комфорт. Так, в столице в порядок привели более 900 парков, а также оборудовали множество прогулочных зон. Удобная городская среда позволяет создавать туристические маршруты, организовывать экскурсии в тех местах, куда раньше нельзя было попасть пешеходам.

Москва также часто создает новые маршруты по водным артериям. В частности, с Северного речного вокзала и открытого в этом году Южного речного вокзала можно отправиться как на короткую прогулку по Москве-реке, так и в полноценное путешествие по Волге.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на площадке Russpass появился новый раздел, в котором представлена информация о главных зимних проектах Москвы.

Раздел включает городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, предложения музеев, ресторанов и другие мероприятия. Там можно найти семь тематических блоков, которые будут дополнять новой информацией.

Сервис Russpass подготовил раздел новогодних мероприятий