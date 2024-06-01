Авиасообщение возобновилось между Волгоградом и Сочи

Фото: depositphotos/Shebeko

С 1 июня возобновилось авиасообщение между Волгоградом и Сочи после полуторагодовалого перерыва из-за режима ограничения полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасию Голодову.

Она отметила, что авиакомпания Победа начала выполнять полетную программу из Волгограда в Сочи. Загрузка первого рейса – 95%. На побережье Черного моря из волгоградского аэропорта вылетели 178 человек, сказала Голодова.

Пресс-секретарь напомнила, что авиасообщением между Волгоградом и Сочи было приостановлено осенью 2022 года.

Ранее сообщалось, что аэропорт Элисты начал принимать рейсы. Первый перелет был совершен в конце мая авиакомпанией Red Wings в подмосковный Жуковский.

По информации Росавиации, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи руководителя ведомства Дмитрия Ядрова с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным. По словам Ядрова, аэропорт Элисты стал первым, кто возобновил работу после введения временных ограничений в связи с соображениями безопасности.