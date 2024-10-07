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07 октября, 13:54

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Эксперт Эрчин: цены на отдых в Турции снизятся в 2025 году

Эксперт рассказал о ценах на отдых в Турции в 2025 году

Фото: 123RF/ewastudio

Цены на отдых в Турции снизятся в 2025 году, рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

"Жалобы российских туристов закончатся в следующем году. В настоящее время на цены в Турции жалуются не только россияне, но и местное население. Многие турецкие семьи, которые ранее отправлялись в отпуск, не смогли отдохнуть этим летом", – цитирует Эрчина РИА Новости.

Как отметил эксперт, по мере того, как программа дезинфляции будет успешной, число жалоб уменьшится. Но необходимо запастись терпением еще как минимум на 10 месяцев, уточнил Эрчин.

В свою очередь, в пресс-службе Российского союза туриндустрии отметили, что в Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "все включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, так как цены за последние два года увеличились в пять и более раз.

Ранее россиян предупредили, что стоимость летнего отдыха может вырасти на 25% в 2025 году по сравнению с текущим сезоном. Как отмечают эксперты, стоимость отдыха составит в среднем 180 тысяч рублей.

Между тем Турция является хорошим направлением для отдыха в октябре, поскольку в это время там идет бархатный сезон. Об этом сообщал travel-эксперт и владелец туристического агентства Тариел Гажиенко. По его словам, отдавать предпочтение стоит курортам Средиземноморья.

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