На четверть больше россиян провели отпуск в сентябре за границей

Фото: depositphotos/nataliafrei

В сентябре количество россиян, отправившихся в зарубежные поездки, увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С результатами исследования сервиса для планирования путешествия ознакомилась "Газета.ру".

На 25% больше россиян в начале осени отправились отдыхать за пределы России. Самым популярным зарубежным направлением стал Стамбул, на который пришлось 9,5% бронирований. Однако это на 10% меньше, чем годом ранее.

Дубай – второе по популярности место отдыха. Несмотря на то, что его выбрали 4% отдыхающих, его популярность снизилась на 20% за год. Третье место рейтинга занял Минск (3,8%), спрос на который упал на 19%.

Более 3% россиян выбрали в сентябре Тбилиси и Ереван, а около 2% предпочли Алматы, Сеул, Шанхай и Баку. В Париж отправились всего 1,9% отдыхающих.

Аналитики отметили возросший интерес к Азии. В сентябре в Южную Корею приехало в три раза больше россиян, а популярность Шанхая выросла на 58%.

Также увеличилось количество бронирований в Баку (35%), Тбилиси (24%), Алматы (21%) и Париже (19%). При этом спрос на бронь отелей в Ереване на 38%.

Больше всего номеров в отелях россияне забронировали в Москве – 20,9%, Санкт-Петербурге – 13,6% и Сочи – 7,8%. В этот список вошли Казань, в которой забронировали 3,2% отелей от общего числа, Екатеринбург (2,1%), Калининград (2,0%), Краснодар (1,9%), Нижний Новгород (1,8%), Ростов-на-Дону (1,6%) и Новосибирск (1,5%). Также аналитики отметили, что спрос на путешествия в Новосибирск вырос на 50%. Популярность Нижнего Новгорода возросла за год на 38%, а Казани – 23%.

Между тем Краснодар возглавил список городов России по росту спроса на бронирование отелей в октябре. Спрос на отдых там вырос на 73%. А в целом спрос россиян на бронь отелей внутри России вырос на 10% относительно прошлого года. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях по стране в октябре составила 4 700 рублей – на 18% выше, чем в 2023 году.