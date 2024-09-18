Москва стала самым популярным внутренним направлением у туристов в 2024 году

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичtнок

Москва лидирует среди внутренних направлений по популярности у российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"За прошедшие восемь месяцев здесь, к сожалению, из года в год практически отсутствует коррекция. Дело в том, что самые популярные туристические направления, которые принимают туристов, это те, где сосредоточена наибольшая емкость гостиничного номерного фонда", – цитирует его Агентство "Москва".

Кроме Москвы с 34,2% всех путешественников, в лидерах находятся Санкт-Петербург и Подмосковье – почти 9 и более 4% соответственно. Далее идут Новосибирская область, Свердловская область, Краснодарский край, Хабаровский край, Нижегородская область и Татарстан. По словам Уманского, чаще всего по стране путешествовали москвичи.

Ранее стало известно, что число туристов в России составило рекордных 22,4 миллиона человек в июле. Всего с начала года турпоток по стране составил 95,9 миллиона человек, что на 5% больше 2023 года. С начала 2024 года туристы обычно выбирали Москву – здесь побывало 12,2 миллиона человек.

