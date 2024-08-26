Россияне могут столкнуться с подорожанием летнего отдыха в 2025 году

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В 2025 году стоимость летнего отдыха может вырасти на 25% по сравнению с текущим сезоном, пишет "Лента.ру" со ссылкой на сервис покупки билетов.

Как отмечают эксперты, стоимость отдыха составит в среднем 180 тысяч рублей. Директор по маркетингу этой компании Екатерина Долгих объяснила такое явление подорожанием авиа- и железнодорожных билетов, что, в свою очередь, связано с увеличением цен на топливо, авиадетали и повышением операционных затрат транспортных компаний.

"Рост спроса на путешествия как внутри страны, так и за рубежом остается высоким и оказывает дополнительное давление на стоимость поездок", – отметила Долгих.

При этом отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25% уже в сентябре. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что в первый месяц осени в России снижаются цены на всех направлениях пляжного отдыха.

Также недорого отдохнуть в это время можно и за границей, добавил эксперт. К примеру, в Египте цены снизятся на 15%, а в Турции – на 20%. В других странах стоимость туров, наоборот, вырастет, считает Мкртчян.

