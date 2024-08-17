Невозвратные тарифы могут появиться в гостиницах РФ в 2025 году

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Более дешевые невозвратные тарифы могут ввести в российских гостиницах с марта 2025 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанным Минэкономразвития.

Согласно документу, отели начнут предлагать бронь, при отказе от которой средства не возвращаются. Стоимость бронирования таких номеров будет дешевле.

Услуга будет предлагаться в качестве альтернативного предложения возвратному бронированию, что позволит потребителю всегда иметь право выбора тарифа. Уточняется, что это также увеличит доступность проживания в гостиницах, позволит им более эффективно планировать свою деятельность.

В июле Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Он будет отнесен к числу местных. Это означает, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения, а также размеры ставок.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей с совершеннолетних гостей, проживающих в отелях, санаториях и других местах размещения более суток. Средства идут на развитие туристической инфраструктуры города.

