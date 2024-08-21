Шри-Ланка включила Россию в список стран для безвизового въезда с 1 октября

Фото: depositphotos/surangastock

Кабмин Шри-Ланки разрешил 35 странам, включая Россию, безвизовый въезд с 1 октября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника министерства туризма островного государства Харин Фернандо.

По данным ланкийской газеты Daily Mirror, в список, помимо РФ, попали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша, Австралия, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иран и другие страны.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка может обсудить с Россией взаимное признание водительских прав. Это возможно, если для россиян является проблемой то, что они не могут использовать свои права для передвижения на острове, сказал временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.

Сейчас российские водительские удостоверения не действуют на острове. Для того чтобы водить машину в Шри-Ланке, необходимы международные или местные права.

