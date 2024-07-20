Поверенный Шри-Ланки в РФ: возможно обсуждение взаимного признания водительских прав

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Шри-Ланка может обсудить с Россией взаимное признание водительских прав. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.

"Если это проблема, что россияне не могут использовать свои права для передвижения на острове, то, я думаю, мы всегда можем обсудить возможное решение", – сказал Амза.

В данный момент на острове не действуют российские водительские права. Чтобы использовать авто в Шри-Ланке, у автомобилиста должно быть международное водительское удостоверение или местные права. За управление машиной без этих документов грозит штраф.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому могут лишать водительских прав на срок до 1,5 года за управление транспортом со скрытыми номерами. В данный момент за такое нарушение могут выписать штраф в размере пяти тысяч рублей или лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Также предлагается выделить ответственность за это правонарушение в отдельную статью КоАП России.