ГД приняла в I чтении проект о лишении прав за управление транспортом со скрытым номером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности лишать водительских прав на срок до 1,5 года за управление транспортом со скрытыми госномерами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас за управление автомобилем без номеров или оборудованным устройством, позволяющим скрыть номер, предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Документом же предлагается выделить ответственность за управление транспортом, на котором установлено такое устройство, в отдельную статью КоАП РФ. За это нарушение водителям может грозить лишение прав от одного до 1,5 года с конфискацией устройства для сокрытия номера.

Кроме того, предлагается лишать прав на срок до 1,5 года при повторном управлении транспортом без госномеров.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что ГИБДД не видит необходимости в снижении минимального возраста управления авто и выдаче водительских прав лицам младше 18 лет. По его словам, правосознание у молодых людей наступает позже, чем у опытных автомобилистов. Согласно статистике, молодые водители ведут себя на дороге опаснее, что увеличивает риск аварий и смертности в них, добавил Черников.

