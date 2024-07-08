Юрист Русяев: штраф за пьяное ДТП нельзя оплатить со скидкой 50%

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Штраф, полученный при управлении транспортом в состоянии опьянения, нельзя будет оплатить со скидкой 50%. Об этом заявил юрист Илья Русяев, передает News.ru.

Эксперт уточнил, что скидка не распространяется на штрафы, выписанные за повторное превышение скорости более чем на 40 километров в час, за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, за причинение вреда легкой и средней степени тяжести в результате аварии.

Русяев напомнил, что вовремя оплатить штраф со скидкой 50% можно, настроив уведомления о подобных взысканиях в личном кабинете на "Госуслугах". Также необходимо регулярно проверять наличие таких оповещений через официальный сайт ГАИ, подчеркнул юрист и предупредил, что оплата штрафов со скидкой не освобождает водителей от ответственности.

Ранее депутаты ГД разработали законопроект о лишении водительских прав за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на авто. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Согласно документу, для физлиц предлагается установить штраф в размере 10 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев с конфискацией машины, для должностных лиц – 40 тысяч рублей с конфискацией авто, для юрлиц – один миллион рублей и тоже с конфискацией транспорта.