Эксперт Гажиенко назвал Турцию лучшим направлением для отдыха в октябре

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Турция является лучшим направлением для отдыха в октябре, поскольку в это время там идет бархатный сезон, рассказал в беседе с Life.ru travel-эксперт и владелец туристического агентства Тариел Гажиенко.

По его мнению, октябрь в принципе является идеальным временем для путешествий, поскольку летняя жара уже начинает отступать, но туристический сезон находится в самом разгаре. Тем не менее, отметил эксперт, в этот период в центральных районах Турции уже могут идти дожди. В связи с этим он рекомендовал отдать предпочтение курортам Средиземноморья.

"На средиземноморском побережье, в таких курортных городах, как Анталия, Сиде, Кемер, вплоть до середины октября сохраняется хорошая погода. Температура воды в это время года достигает 24–25 градусов, воздуха – 27–28 градусов", – уточнил он.

Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на остров Маргарита в Венесуэле. По его словам, октябрьская погода в этом месте благоприятна для отдыха. Так, воздух редко охлаждается более чем до 30 градусов, а температура воды в океане держится на уровне 28–29 градусов. При этом местные жители относятся к туристам из России дружелюбно, а во многих заведениях представлено меню на русском языке.

Вместе с тем популярным в октябре туристическим направлением остается Куба, отметил Гажиенко. В это время там проводится большое количество различных мероприятий, в том числе международные фестивали джаза и кино. Эти события делают отдых особенно насыщенным и интересным, подчеркнул Гажиенко.

По словам эксперта, островное государство представляет собой смесь испанской, карибской и африканской культур. При этом средняя температура воздуха в октябре там составляет 28–30 градусов, а вероятность осадков остается незначительной.

Гажиенко также посоветовал путешественникам обратить внимание на Арабские Эмираты. В середине осени там начинается высокий сезон. В дневное время воздух прогревается до 32–35 градусов.

При этом наиболее популярным городом среди туристов является Дубай. Однако, обратил внимание эксперт, на других направлениях, например Абу-Даби, можно найти более низкие цены на жилье и развлечения.

Последним в списке популярных туристических направлений эксперт назвал Египет. Так, в октябре на его территории сохраняются комфортные условия для посещения пирамид и прочих достопримечательностей. При этом время от времени температура воды и воздуха совпадает, что создает условия для идеального пляжного отдыха.

В сентябре количество россиян, отправившихся в зарубежные поездки, увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным зарубежным направлением стал Стамбул, на который пришлось 9,5% бронирований. Однако это на 10% меньше, чем годом ранее.