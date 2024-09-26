Депутат Оглоблина предложила увеличить число мест для туристов на фермерских хозяйствах

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Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила увеличить число мест временного размещения путешественников на фермерских хозяйствах для роста привлекательности сельского туризма. Об этом сообщает RT.

По ее словам, с каждым годом внутренний туризм приобретает большую популярность у россиян. При этом доля сельского туризма остается на низком уровне (2%). Однако среди россиян растет спрос на посещение мест в сельской местности.

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на принятие решения о посещении хозяйства для отдыха, парламентарий назвала наличие мест временного проживания и организацию питания.

Для этого был разработан проект "О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ", добавила депутат.

Между тем Краснодар возглавил список городов России по росту спроса на бронирование отелей в октябре. В целом спрос россиян на бронь отелей внутри России вырос на 10% относительно прошлого года. В Краснодаре этот показатель составил 73%. Также в перечне упоминаются Ростов-на-Дону с 47%, Владивосток с 40% и Зеленоградск с 30%, также спрос вырос в Анапе – 29%, в Москве – на 22% и Калининграде – на 21%.

