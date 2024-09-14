Рекордное количество туристов посетило Россию в июле

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Число туристов в России составило рекордных 22,4 миллиона человек в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

По данным специалистов, в августе количество людей, путешествующих по РФ увеличилось с 17,4 миллиона в июне до 22,4 миллиона. При этом в июле прошлого года число туристов оценивалось в 22,1 миллиона.

В целом за январь–июль турпоток в России оценивался в 95,9 миллиона человек, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года туристы чаще всего выбирали Москву (12,2 миллиона человек), Краснодарский край (10,3 миллиона) и Московскую область (10,3 миллиона). Санкт-Петербург посетило 7,6 миллиона туристов, Ленинградскую область – 5,4 миллиона.

В топ-10 самых посещаемых туристами российских регионов вошли Татарстан, Крым, Тверская, Свердловская и Тюменская области.

Между тем жители РФ стали чаще интересоваться туристическим отдыхом в российском Архызе и итальянском Римини. В топ-3 также вошел Челябинск, где будут отдыхать на 75% больше россиян, чем во время летних каникул. Эксперты заметили и увеличение спроса на Владимир, Смоленск, Грозный, Владикавказ, Тюмень, Екатеринбург и Кисловодск.

