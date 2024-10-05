Две россиянки пострадали в ДТП с туристическими автобусами в Турции

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Две российские туристки пострадали в дорожной аварии с автобусами в районе турецкого курорта Аланья, пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

Инцидент случился 5 октября. В результате одну из женщин пришлось госпитализировать. По данным турецких СМИ, двигавшийся в сторону Аланьи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине транспорт, из которого выходили постояльцы отеля.

Ранее 9 российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции. Они получили легкие травмы, им оказали первую помощь в больницах Невшехира. При этом госпитализация им не потребовалась.

