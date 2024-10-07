Музей Победы подготовил познавательные программы в осенние каникулы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во время осенних каникул Музей Победы проведет около 30 тематических программ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Юных посетителей ждут увлекательные квесты и интерактивные программы.

Так, экскурсия "Мы победили!" предоставит ребятам возможность "превратиться" в бойцов Красной армии, которые побывают в осажденной столице, узнают о Сталинградской битве, а также увидят блокадный Ленинград и помогут красноармейцам переправиться через Днепр. Во время программы участники будут разгадывать шифровки и проявлять смекалку для решения непростых заданий.

На экскурсии-квесте "По следам фронтовой собаки" посетители познакомятся с настоящими историями четвероногих героев военных времен, которые на фронте выполняли различные функции, в том числе задачи саперов, разведчиков, связистов и санитаров.

В пресс-службе музея также добавили, что учащиеся школы с 14 лет могут оплатить билеты и экскурсии со скидкой по "Пушкинской карте".

Ранее в Музее Победы провели лекцию о вкладе нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Из рассказа военного историка Артема Драбкина гости мероприятия, среди которых – школьники, студенты вузов, жители Капотни и ветераны Московского НПЗ, узнали, какую роль в успешной обороне столицы сыграла бесперебойная работа этого предприятия в самый разгар битвы.

