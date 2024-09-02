Музей Победы подготовил бесплатные мероприятия ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы приглашает москвичей 7 и 8 сентября на специальную программу, подготовленную ко Дню города, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

В рамках праздника горожан ждут концерты и спектакли. При этом все мероприятия будут бесплатны. Кроме того, 7 и 8 сентября гостей также ждет музыкально-театральный марафон, который подготовят студенты ГИТИСа.

"Зрители услышат хорошо известные романсы, советские песни, признанные хиты, а также малоизвестные, но атмосферные произведения культовых композиторов", – уточнили в музее.

Марафон в Музее Победы стартует 8-го числа. Его откроет выступление сводного хора Московского долголетия, которое начнется в 10:30 в Зале полководцев. Зрители услышат такие композиции, как "Москва златоглавая", "Московская кадриль", "Я лечу над Россией", "Русь заветная" и другие известные композиции.

Кроме того, гостей ждет тематическая интеллектуальная игра-квиз "Москва в деталях", на которой участники смогут проверить свои знания об истории столицы. Также организаторы представят две новые выставки – "На защите столицы" и "Московский альбом".

День города в Москве будет праздноваться с 7 по 8 сентября. Мероприятия в честь 877-летия с первого упоминания столицы в летописях пройдут как в центре, так и во всех административных округах города.

В свою очередь, Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным примет участие в мероприятиях по случаю Дня города. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, журналистам расскажут об этом подробнее "в свое время".