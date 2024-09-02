Песков заявил об участии Путина в мероприятиях в честь Дня Москвы

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Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня города Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным", – уточнил Песков.

Пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что журналистам расскажут об этом подробнее "в свое время".

2 сентября Путин прибыл в столицу Тувы – Кызыл. Там он осмотрел местную школу и провел открытый урок "Разговоры о важном". 3-го числа президент посетит Монголию и примет участие в празднике в честь 85-летия победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.

День города в Москве будет праздноваться с 7 по 8 сентября. Мероприятия в честь 877-летия с первого упоминания столицы в летописях пройдут как в центре, так и во всех административных округах города.

