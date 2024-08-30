Депутат МГД Герасимов посетил концерт ко Дню города в Кунцеве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов посетил концерт ко Дню города, который состоялся в районе Кунцево. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня мы собрались, чтобы вместе отпраздновать одно из самых важных и любимых событий в жизни нашей столицы – наступающий День города Москвы! День рождения нашей столицы – это особенный день, который объединяет всех нас. Мы испытываем чувство радости и гордости за наш прекрасный город – по-взрослому мудрый, с богатой историей, и одновременно молодой, устремленный в будущее", – поприветствовал Герасимов жителей района.

Он добавил, что каждый из присутствующих вносит свой вклад в развитие и процветание любимого города.

"Я с гордостью наблюдаю за тем, как наш район развивается и преображается. Мы все видим, как появляются новые объекты инфраструктуры, как улучшаются условия для жизни, работы и отдыха. Это результат нашей общей работы, вашей активности и неравнодушия", – подчеркнул депутат.

Гости праздника смогли также принять участие в танцевальном флешмобе, увидеть цирковые номера и услышать песни о Москве.

Между тем познавательные лекции, спортивные тренировки, музыкальные представления, экскурсия по центру столицы и интеллектуальные игры пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в выходные, 31 августа и 1 сентября. В зале "Москва" Гостиного Двора состоится открытая дискуссия "Учебный год без вредя для здоровья: частые ошибки родителей " 31 августа с 14:00 до 15:00.

