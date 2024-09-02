Портал "Наш город" помог решить 1,4 млн вопросов москвичей с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Портал "Наш город" помог решить 1,4 миллиона вопросов москвичей с начала этого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, при помощи сервиса за день удается решить в среднем 5,5 тысячи заявок по содержанию домов, парков, дорог, транспорта, городских территорий и прочего.

В частности, горожане с помощью портала решают вопросы с подтоплением дворов после обильных дождей, улучшают транспортную инфраструктуру, сообщая о некорректной работе табло с графиком движения городских электросудов или об отсутствии на остановках указателей с расписанием маршрута, и многое другое.

Оставить сообщение на портале может любой москвич. Для этого необходимо зарегистрироваться или войти в аккаунт через учетную запись на сайте mos.ru. После этого нужно выбрать раздел, подкатегорию, подходящую тему и нажать на кнопку в правом верхнем углу экрана.

Затем необходимо указать на карте нужный объект, описать ситуацию, приложив не более пяти фотографий, и отправить заявку. На ответ дается до восьми рабочих дней, однако, как правило, сообщение поступает уже в первые два–три дня.

За первые шесть месяцев этого года на портале зарегистрировались свыше 110 тысяч пользователей. На сервис можно зайти как с компьютера, так и в мобильном приложении, которое позволяет отправлять обращения с частичным предзаполнением, высылать несколько сообщений по объекту, а также применять многие другие удобные функции. Каждую неделю приложение устанавливают более трех тысяч человек.

Портал "Наш город" был создан в 2011 году для улучшения качества жизни москвичей и облика столицы при активном участии самих горожан. За все время его работы благодаря сервису удалось решить более 9,5 миллиона вопроса. Портал развивает столичный департамент информационных технологий совместно с ГКУ "Новые технологии управления".

Ранее сообщалось, что жители столицы воспользовались сервисом "Наша свадьба" более 220 тысяч раз. Он позволяет выбирать площадки для торжественной регистрации брака по индивидуальным параметрам. Сервис работает с декабря прошлого года.

Кроме того, стало известно, что около 20 новых функций появилось в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" за последние 1,5 года. В приложении стала доступна запись на лечебные исследования, назначенные врачом, еще москвичи могут находить центры госуслуг "Мои документы", доступные для посещения без предварительной записи, и многое другое.