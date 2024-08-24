Три раздела платформы "Электронный дом" стали самыми востребованными этим летом

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Самыми популярными разделами платформы "Электронный дом" в сезон отпусков среди москвичей стали "Новости", "Заявки" и "Чат", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Данная платформа предоставляет населению города уникальный функционал, который позволяет решать общие задачи. Пользоваться данным сервисом могут жители 99% московских многоквартирных домов. Он позволяет удобно передавать показания приборов учета и оплачивать коммунальные услуги, а также проводить общие собрания собственников в электронном формате.

В разделе "Новости" жители столицы могут узнать о событиях в своем доме, районе и округе. На платформе публикуются прдупреждения о дорожных работах и временных ограничениях движения по адресу проживания и на близлежащих улицах. Портал также расскажет о различных мероприятиях, которые проводятся в районе. Там же появляются уведомления о плановых и аварийных отключениях услуг.

Москвичи также могут настроить в данном разделе фильтр, чтобы читать только новости своего дома или района. Таже они могут получать информацию от своей управляющей организации. Такая функция позволит им не пропустить важные сообщения.

Чаты с соседями дают возможность оперативно обсуждать все важные вопросы. Доступ к нему имеют те пользователи, которые внесли в свой профиль адрес и подтвердили проживание по нему, регистрацию или право собственности. За счет существования такого раздела они могут не тратить время на поиск номеров телефонов всех соседей.

Написать жителю любой квартиры дома москвичи могут после того, как выберут в разделе "Чат" знак "+". После этого система автоматически перебросит пользователя на страницу с карточками соседей. Затем он должен будет выбрать одного из них и нажать кнопку "Написать". Отправить сообщение не удастся только в том случае, если человек настроил опцию "Не писать мне". Увидеть такой значок каждый пользователь может в личной карточке. В дальнейшем все переписки будут группироваться в общую ленту.

В настоящий момент активными участниками общедомовых чатов на электронной платформе являются жители свыше 14 тысяч многоквартирных домов Москвы.

Третий по популярности раздел, "Заявки", позволяет вызвать мастера для устранения каких-либо неполадок в квартире, доме или дворе. Отправляя сообщение о какой-либо проблеме, пользователь должен выбрать объект, категорию и подходящую тему заявления.

Горожане могут отслеживать статус оставленных ими заявок в "Электронном доме". В этом же сервисе они могут отправить опровержение в случае невыполнения заявленных работ. За все лето жители столицы подали через платформу 70 тысяч заявок.

За первые шесть месяцев 2024 года востребованность столичных цифровых услуг и сервисов выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2023-го. Только с января по июнь 2024 года цифровыми сервисами столицы воспользовались более 425 миллионов раз.