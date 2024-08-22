В Москве выполнены более 50 тыс поданных на mos.ru заявок на поверку счетчиков воды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С того времени, как был создан сервис "Поверка счетчиков воды", выполнено более 50 тысяч заявок, 38 тысяч из которых поступили в 2024 году. В течение этого периода специалисты заменили москвичам свыше 5 тысяч приборов учета, передает портал мэра и правительства столицы.

Также за это время были проверены около 30 тысяч счетчиков холодной воды и более 31 тысячи счетчиков горячей воды. Пользователи оставляют положительные оценки о работе сервиса. Его рейтинг составляет 4,8 балла из максимальных 5.

Москвичи могут ставить онлайн-заявку на проведение плановой поверки прибора учета воды. Чтобы сделать это, на портале mos.ru необходимо перейти в раздел "Услуги" и открыть вкладку "Жилье, недвижимость, земля". Там пользователь должен найти в списке "Поверку приборов учета воды".

В заявке горожане должны прописывать адрес, указывать удобные для посещения специалиста дату и время, а также отмечать тип и количество счетчиков. После заполнения заявки москвичам поступает звонок от оператора, который дает им консультации и согласовывает время проверки.

Процедура проводится аккредитованными организациями-партнерами, которые отвечают за внесение результатов поверки в федеральную государственную информационную систему "Аршин". В случае выявления неисправности прибора во время работы специалист составляет акт с предписанием о его замене. Сделать это москвичи могут за дополнительную стоимость.

После окончания работ специалист отдаст собственнику недвижимости необходимые документы, которые позже он должен будет передать в управляющую организацию.

В свою очередь, представители департамента информационных технологий Москвы обратили внимание, что сделать это можно в электронном виде. В этом жителям города поможет сервис "Подача сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки".

Ранее председатель Московского жилищного союза Константин Крохин предупредил, что при пропуске срока поверки счетчиков воды начисления будут производиться по повышенному нормативу. Он уточнил, что если владелец квартиры своевременно не провел поверку, то устройство будет считаться неисправным, а его показания не будут приниматься в расчет при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги.

