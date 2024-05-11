Собянин: москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru 4 млрд раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 4 миллиардов раз жители столицы воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что в 2011 году на портале было всего лишь 11 видов услуг и сервисов в электронном формате. Сейчас, как он утверждает, эта цифра увеличилась до 420. Все предложенные на mos.ru сервисы охватывают практически все сферы жизни – от планирования досуга до реализации бизнес-идей.



"Чаще всего москвичи используют цифровые сервисы, которые помогают заботиться о здоровье, образовании детей и решать бытовые вопросы", – заявил Собянин.



Так, по его словам, лидерами среди всех услуг с 2011 года стали электронный дневник школьника и медкарта, передача показаний счетчиков воды и тепла, а также запись к врачу.

Мэр добавил, что на данный момент все социально значимые услуги переведены в электронный вид и доступны для москвичей в любое время.

Ранее стало известно, что флагманскому офису "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" исполнилось 6 лет. С момента открытия его посетили более миллиона человек.

Чаще всего гости флагманского офиса ЦАО пользовались услугой для кадастрового учета и регистрации прав не недвижимость. Было зафиксировано более 200 тысяч таких обращений.

