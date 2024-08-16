Востребованность столичных цифровых услуг и сервисов выросла на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Востребованность столичных цифровых услуг и сервисов за первые полгода 2024 года выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

"За все время к ним обратились уже больше 4,1 миллиарда раз. Для комфорта москвичей мы постоянно развиваем существующие цифровые инструменты и внедряем новые", – рассказала она.

Заместитель градоначальника подчеркнула, что только с января по июнь 2024 года цифровыми сервисами столицы воспользовались более 425 миллионов раз. Сергунина также напомнила, что в прошлом году Москва получила 25 престижных наград в области цифровизации, а в текущем году шестой год подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов", набрав 120 из 120 баллов.

Также столица получила уже второй по счету Гран-при национальной премии "Умный город", два диплома национальной премии "Приоритет: Цифра-2024" за усовершенствование онлайн-гида "Узнай Москву" и за экспозицию к 30-летию рунета на ВДНХ, а также множество других почетных наград.

Выставка на ВДНХ, открывшаяся в мае 2023 года в павильоне "Умный город" рассказывает гостям о том, как IT-решения меняют жизнь в городе. Главной частью экспозиции является интерактивная лента времени, где посетители могут поиграть на компьютере 90-х годов прошлого века, увидеть первую версию портала мэра и правительства столицы и узнать многое другое.

С 1 августа также стало возможным узнать еще больше об электронных сервисах столицы на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". По данным Сергуниной, порталом мэра и правительства Москвы каждый день пользуются около 2 миллионов раз.

"Самым востребованным сервисом стала электронная медицинская карта – больше 200 миллионов обращений через городской портал и мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". Второй по популярности – "Электронный дневник школьника". За полугодие им воспользовались больше 68 миллионов раз", – уточнили в пресс-службе и назвали также другие популярные сервисы, включая "Передачу показаний приборов учета воды и тепла", "Запись к врачу" и "Проход и питание в школе, детском саду, колледже".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что приложение "Мой id" помогает горожанам иметь в свободном доступе сведения о своих документах. За год его работы количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза.

