Около 20 функций появилось в приложении "Госуслуги Москвы" за 1,5 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Около 20 новых функций появилось в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" за последние 1,5 года, передает портал мэра и правительства столицы.

Их разработкой занимался столичный департамент информационных технологий по просьбам горожан. В приложении стала доступна запись на лечебные исследования, назначенные врачом, еще москвичи могут находить центры госуслуг "Мои документы", доступные для посещения без предварительной записи, и многое другое.

Заместитель руководителя департамента Дмитрий Иванов напомнил, что "Госуслуги Москвы" заработали еще в 2012 году. Одной из особенностей приложения является обратная связь.

"Чтобы направить свои предложения, достаточно оценить приложение и оставить комментарий. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 300 тысяч раз", – уточнил Иванов, добавив, что средний балл, который поставили жители, составляет 4,8 из 5.

Среди новых функций также появился просмотр счетов за электроэнергию. В сервисе "Внесение показаний" раньше можно было только просматривать архив за последние три месяца. Теперь там появилась возможность выбирать любой период.

Еще одной функцией стала запись кота к врачу. В качестве проработки сервиса "Запись к ветеринару" появилась возможность быстро добавить новый адрес при вызове специалиста на дом. Как уточнили разработчики, это удобно, если хозяин и питомец находятся в гостях или временно проживают по другому адресу.

В свою очередь, в сервисе "Центры государственных услуг" теперь можно посмотреть информацию об офисах, которые можно посетить без предварительной записи. Туда же добавили выбор станции метро или района, в котором пользователю было бы удобно посетить учреждение, а также услугу, которую он хочет получить.

Также новой функцией стала возможность оплачивать через систему быстрых платежей счета за жилищно-коммунальные услуги, кружки, детский сад и группу продленного дня, разрешения на резидентную парковку, штрафы и многое другое.

Между тем в приложении "Мой id" в 1,5 раза выросло число документов и сервисов. Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг.

Помимо этого, у москвичей появляется возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике можно просто отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу.