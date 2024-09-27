Машину Сталина и кабриолет Гагарина покажут в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Фото: пресс-служба "Кузьминки-Люблино"

Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" приглашает жителей и гостей Москвы прикоснуться к истории XX столетия и посетить уникальный фотопроект "Гараж № 1" и "Легенды авиации", где будут представлены снимки знаковых автомобилей первых лиц России и известных людей, а также фотографии легендарных самолетов-рекордсменов 1930–1980-х годов, многие из которых построены в единственном экземпляре. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

На экспозиции посетители увидят первый советский серийный бронированный автомобиль Иосифа Сталина "ЗИС-115". Его броня могла выдержать обстрелы большинства видов ручного стрелкового оружия – автоматов, винтовок и пулеметов.

Также среди экспонатов можно найти снимки голубого кабриолета, на котором встречали летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, самый продвинутый автомобиль 1970-х годов Леонида Брежнева, собранный в единственном экземпляре, и машину легендарного французского гонщика Рене Дрейфуса, не раз одержавшую победу на различных гонках и ралли.

Кроме того, посетителям представят фотоснимки таких легенд российской авиации, как первый самолет выдающегося отечественного авиаконструктора Александра Яковлева АИР-1, который был построен в единственном экземпляре в 1927 году, а еще ЯК-18, ставший "летающей партой" для большинства отечественных летчиков, и первый в мире боевой самолет вертикального взлета и посадки, преодолевший скорость звука, и многие другие.

При этом каждый снимок сопровождают интересные факты из истории российских автопрома и авиации. На аннотациях к кадрам желающие узнают о том, как создавались отечественные автомобили представительского класса.

Выставочный проект организован совместно с Музеем техники Вадима Задорожного. Показ пройдет на территории парка "Кузьминки" и музея-усадьбы "Люблино" с 1 по 31 октября. Вход для всех желающих свободный.

Тем временем 28 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Львы, орлы и краснозобые казарки", посвященная анималистическому искусству и приуроченная к 40-летию музея-заповедника и 160-летию Московского зоопарка.

В музее будут представлены десятки акварелей, гравюр, карандашных зарисовок, коллажей, литографий, керамических и стеклянных скульптур, декоративных панно. Посетители смогут ознакомиться с антикварными книгами из фондов зоопарка и музея.

