Выставка к 225-летию со дня рождения Пушкина откроется в Музее Тропинина

Фото: museumpushkin.ru/В. А. Тропинин. Пушкин Александр Сергеевич. 1799–1837 гг.

Выставка "Пушкин у Тропинина", организованная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, откроется в Музее Тропинина и московских художников его времени. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

Экспозиция посвящена написанию Василием Тропининым прижизненного портрета Пушкина. Впервые из Петербурга в столицу привезут живописный этюд и карандашный эскиз к портрету поэта 1827 года, где он был изображен сидящим у столика в халате.

В целом выставка представит больше 80 произведений живописи, предметов быта и аудиофрагментов пушкинских спектаклей и стихов, которые находятся в фондах Музея МХАТ.

Ранее к 225-летию со дня рождения поэта приурочили всероссийскую акцию "Во славу русского гения". Она пройдет с 25 сентября по 15 октября в рамках культурно-образовательного проекта "Культура для школьников". Учащиеся школ смогут принять участие в творческом соревновании в четырех номинациях – "Пушкин и театр", "Пушкинские чтения", "И в новом веке Пушкин с нами" и "Пушкин в живописи".