Пушкин, Ремарк и Цыпкин стали самыми популярными авторами среди москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Александр Пушкин, Корней Чуковский и Александр Цыпкин стали одними из самых популярных авторов среди покупателей "Московского дома книги". Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сети.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодно в книжные магазины города поступает около 80 тысяч наименований новых изданий. Несмотря на бурное развитие электронных книг и аудиоформатов литературы, а также онлайн-сервисов и маркетплейсов, больше половины покупок в сфере чтения горожане продолжают совершать в книжных магазинах. В свою очередь, многие столичные книжные давно приобрели статус городских легенд. В качестве примера Собянин привел "Дом книги в Камергерском", который является одним из 17 магазинов городской сети "Московский Дом книги", – в августе ему исполнится сто лет.

По данным исследования, самыми популярными авторами за первое полугодие 2024 года стали Александр Пушкин, Михаил Булгаков, Федор Достоевский, Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Корней Чуковский.



из сообщения сети "Московский дом книги" Из современных авторов покупатели чаще всего приобретали книги Фредрика Бакмана, Виктора Пелевина, Андрея Усачева, Захара Прилепина, Александра Цыпкина, Николая Цискаридзе и Ольги Примаченко.

Самыми популярными художественными книгами стали романы "Это безумие" Теодора Драйзера, "Увидимся в августе" Габриэля Гарсиа Маркеса, сборник рассказов "Нулевая гравитация" Вуди Аллена, "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, а также "Завет воды" Абрахама Вергезе.

В разделе детской литературы в первом полугодии чаще всего покупали "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери, "Денискины рассказы" Виктора Драгунского и книги о собачке Соне Андрея Усачева. Также юные читатели предпочитали энциклопедии, книги с наклейками и играми, а также раскраски, добавили в сети.

В целом самую большую долю среди продаж заняла нехудожественная литература (нон-фикшн) – 43,3%, причем основным успехом в жанре пользовались книги по психологии (в том числе литература по саморазвитию) и деловая литература.

Далее следует художественная литература, доля которой составила 29,7%, а самой популярной здесь стала зарубежная проза. Также жители столицы покупали детективы, фантастику, фэнтези и классику.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун собирается экранизировать собственную книгу. Причем в новом фильме 20-летняя актриса сама хочет исполнить главную роль. Планируется, что картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix.