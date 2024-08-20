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20 августа, 15:56

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Deadline: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун экранизирует свою книгу

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун экранизирует собственную книгу

Фото: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун намерена экранизировать свою книгу "Девятнадцать шагов". В новом фильме 20-летняя актриса сама исполнит главную роль, пишет Deadline.

Кинопроект выпустит стриминговый сервис Netflix.

До этого у Браун уже был опыт продюсирования фильма "Энола Холмс", в котором она также выступила режиссером и сыграла главную героиню.

Ранее актриса выпустила свой первый парфюм Wildly Me. Девушка рассказала, что посвятила духи "выходу во взрослую жизнь". Она уточнила, что хотела создать аромат, передающий момент превращения девочек-подростков во взрослых девушек. По ее словам, он получился "очень женским".

Браун создала парфюм в сотрудничестве с швейцарским парфюмерным домом Givaudan.

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