Аня Тейлор-Джой стала самой красивой актрисой в мире

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Самой красивой женщиной в мире признана 28-летняя актриса Аня Тейлор-Джой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Sun.

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва при выборе актрисы сослался на правило золотого сечения.

"Аня Тейлор-Джой стала явным победителем, когда все элементы лица измерили на предмет физического совершенства", – пояснил специалист.

Выяснилось, что пропорции лица актрисы на 94,66% близки к совершенству. Ее глаза получили самый высокий балл в 98,9%. Также высокие баллы у лба (98%) и подбородка (97%).

Второе место в рейтинге заняла Зендея, а на третьем расположилась Белла Хадид. Замкнули пятерку Марго Робби и Сон Хе Ге.

В начале июля была названа победительницей конкурса "Мисс Москва – 2024", ею стала 20-летняя Лилиана Булатова. Вместе с ней за награду боролись 44 девушки. Для всех участниц были общие требования: быть не старше 32 лет и ростом от 170 сантиметров.

Девушка выступала с девизом "Меняй в своей жизни то, что можешь изменить". Она с 14 лет она проходит модельные кастинги, работает на показах у известных дизайнеров, увлекается танцами и хорошо знает английский язык.