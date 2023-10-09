Титул "Мисс Россия – 2023" завоевала 22-летняя жительница Петербурга

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Титул "Мисс Россия – 2023" получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Корону победительнице вручила обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова.

Голубева получила приз в 1 миллион рублей и возможность отправиться на конкурсы "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" в этом году пройдет в Сальвадоре 18 ноября.

В конкурсе "Мисс Россия" принимают участие незамужние девушки с российским гражданством возрастом от 18 до 23 лет и ростом от 173 сантиметров.

Ранее победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин стала 32-летняя представительница юга России Жанна Специальная. Вместе с титулом "Миссис Россия – 2023" она получила путевку на Мальту.

До этого 25-летняя Ангелина Бреженская из Саратова победила в конкурсе красоты "Мисс Москва – 2023". Девушка работает телеведущей и профессиональной моделью.

Конкурс "Мисс Вселенная" отменили в Малайзии из-за домогательств