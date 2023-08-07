"Миссис Россия – 2023" стала жительница Геленджика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин стала 32-летняя представительница юга России Жанна Специальная, сообщает ТАСС.

Вместе с титулом "Миссис Россия – 2023" она получила путевку на Мальту. Она призналась, что шла на конкурс, чтобы преобразиться, в итоге получила много положительных эмоций и подруг по всей России.

"Представляю сегодня на конкурсе юг России: родилась я в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе "Миссис Геленджик – 2023", – поделилась победительница.

Второе место заняла 38-летняя москвичка Анна Грунина. С титулом "Миссис Россия Globe 2023" она сможет представлять страну в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае.

Всего в этом году в финал, который состоялся накануне, вышли 33 участницы. Самой молодой претенденткой стала Кристина Гончарова из Пскова, ей 28 лет, а самой взрослой – 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.

Ранее победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2023" стала 25-летняя Ангелина Бреженская из Саратова. После завоевания титула "Мисс Москва" она будет представлять столицу на конкурсе "Краса России" в Сочи.

В этом году за звание "Мисс Москва" боролись 33 участницы из разных городов России в возрасте от 18 до 32 лет. К участию допускались девушки ростом выше 168 сантиметров.

Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии