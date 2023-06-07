Обладательница титула "Миссис Россия – 2023" ответила на критику своей внешности

В столице выбрали победительницу национального конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия мира – 2023". Титул "Миссис Россия – 2023" получила участница с Дальнего Востока Наталья Оскар. Теперь она сможет представлять страну на любом международном конкурсе. Однако ее кандидатура пришлась не по вкусу некоторым пользователям соцсетей. Женщину обвинили в ненатуральности и злоупотреблении фотошопом. Рассказываем подробности.



Миссис "прошлый век"?

В Москве 5 июня прошел финальный этап национального конкурса красоты "Миссис Россия мира – 2023", в котором принимали участие только замужние женщины. Титул "Миссис Россия – 2023" завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Она получила возможность участвовать в любом международном конкурсе, а также путевку на отдых на острове Бали. Женщина обошла 82 других претенденток на корону. Самой старшей участнице было 62 года.



Титул "Миссис Россия – 2023" и право представлять РФ на международном конкурсе "Миссис мира – 2023", который проводится в США с 1984 года, получила участница из Новосибирска Алиса Голубева.



Победа Натальи Оскар вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Одни пользователи назвали ее "хорошенькой" и отметили: "Нормальный выбор. Я голосую за". Другие же обвинили женщину в пластических операциях и злоупотреблении фильтрами при обработке снимков, а организаторам порекомендовали создать отдельный конкурс для фанаток силикона. "Когда основное требование будет участие в конкурсе без макияжа, тогда можно будет говорить о красоте. Нарисовать можно все", – написал один из комментаторов.





из комментария пользователя в соцсетях Губы как у карася, уже прошлый век, как и нарощенные волосы... Сейчас пользуется спросом естественная красота с легким макияжем.

Выбор членов жюри в своих соцсетях прокомментировал и актер Станислав Садальский словами: "Да… Красота – это страшная сила". В свою очередь, организатор конкурса Ирина Кирсанова рассказала Woman.ru, что в этом году выбирали участниц, не приближенных к модельным параметрам, а обычных женщин "со своими формами". Она видела комментарии пользователей по поводу внешности Натальи Оскар. Кирсанова отметила, что в жизни победительница красивая и очень умная.

"Она, как и любой человек, ведущий соцсети, обрабатывает свои снимки. Хотя я не понимаю, зачем ей нужны фильтры, раз она такая красивая... Она очень хорошо подготовилась, у нее был сильный творческий номер. Победа честная. У нас было 15 членов жюри и много этапов прошло. Я могу сказать, что единогласно жюри выбралo ее", – подытожила организатор.



"Я иду своей дорогой"

Сама Наталья Оскар равнодушно относится к негативным комментариям. Об этом она заявила в беседе с изданием Starhit. "Мне все равно, это их мнение. Они имеют на него право. Не считаю нужным тратить время на то, чтобы читать, как кто-то там мной недоволен. Я иду своей дорогой", – подчеркнула победительница.

Также она опровергла разговоры о пластических операциях. По словам женщины, стройность и красиво лицо – результат работы над собой в зале в сочетании с правильным питанием.





Наталья Оскар обладательница титула "Миссис Россия – 2023" Два-три раза в неделю занимаюсь спортом с тренером. Слежу за питанием и не ем сладкое... Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Все у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле здоровый дух.

Наталья Оскар преподает английский язык. Известно, что вместе с супругом она воспитывает дочь. Кроме того, обладательница титула "Миссис Россия – 2023" развивает карьеру певицы. В частности, выпускает песни на разных площадках и дает концерты. Свой путь к короне женщина начала еще в 2019 году, когда участвовала в конкурсе "Королева Дальнего Востока". Тогда она одержала победу в номинации "Королева Fashion".

Приглашение участвовать в национальном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Россия мира – 2023" Наталья Оскар получила в прошлом году на своем сольном концерте. "Я подумала, что ничего не бывает случайно. Если на моем концерте мне дарят приглашение на такой масштабный конкурс, то я должна привезти туда песню", – объяснила она.

Свой трек, в котором звучит строчка: "Я твоя миссис Россия. Моя страна – моя сила", победительница исполнила на конкурсе. Также песня открывала его финал. По словам женщины, это стало для нее главной победой.

