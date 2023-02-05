Россиянка получила титул "Миссис Вселенная – 2022"

Фото: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/megi.savova

Жительница Удмуртии Елена Максимова получила титул "Миссис Вселенная – 2022". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Международный конкурс красоты для замужних женщин проходил в столице Болгарии Софии в период с 30 января по 5 февраля.

"Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии", – рассказали в пресс-службе.

Финалистками конкурса стали 120 женщина из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других.

Представительница России в первые в истории конкурса (проводится с 2007 года. – Прим. ред.) заняла первое место.

Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. На данный момент она является руководителем сети языковых центров в Ижевске. Женщина воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны.

В прошлом году россиянка завоевала титул "Второй вице-миссис Россия – Вселенная". Поэтому женщина смогла представить страну на международном этапе конкурса.

"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая – рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", – рассказал Максимова.

Ранее сообщалось, что "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная".

Линникова на конкурсе дефилировала в купальнике цвета фуксии, продемонстрировала кейп с орнаментом в виде жар-птицы, прошла по подиуму в ярко-алом вечернем платье от дизайнера из Санкт-Петербурга, а также вышла в национальном костюме "Корона Российской империи".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!