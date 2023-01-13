Какими костюмами удивляли участницы конкурса "Мисс Вселенная – 2023"

14 января в Новом Орлеане (США) состоится финал конкурса "Мисс Вселенная". Перед этим участницы продемонстрировали национальные костюмы, некоторые из них запомнятся зрителю надолго. Показываем самые необычные наряды соревновательного вечера.



Алехандар Гуахардо из Сальвадора блистала в прямом смысле слова в костюме биткоин. Такая идея неслучайна. Сальвадор – первая страна в мире, которая признала эту цифровую валюту законным платежным средством.



Тему денег поддержала и представительница Мальты. Максин Формоза Группетта представила жюри костюм национальной валюты – лиры.



Дальше пошла представительница Республики Гватемала Ивана Бачелор. Ее костюм напоминает архитектурное сооружение. Известно, что вдохновлялись его создатели пирамидой Тикаль. Она находится на севере страны и считается одним из высочайших и крупных зданий народа майя.



Онна Муди из Нидерландов показала вкусный наряд. На сцену девушка вышла в костюме одной из главных сладких достопримечательностей страны – в голландской вафле. Они создаются из двух тонких слоев теста и запечены с начинкой из карамельного сиропа.



Разглядеть представительницу Республики Тринидад и Тобаго (островное государство в южной части Карибского моря) Тиа Джейн Рэми в национальном костюме непросто. Девушка решила примерить один из самых сложных (внешне) образов. Тиа нарядилась в яркий золотой костюм в духе карнавальных шоу своей страны, а над головой претендентки на звание "Мисс Вселенная" разместили женскую "скульптуру".



Мариа Камила Санабриа Перейра из Боливии появилась на сцене в костюме с национальными мотивами, фишкой которого стал помещенный на шляпку кондор – распространенная в Андах птица. Она присутствует на флаге страны, олицетворяет силу и мощь.



Наряд, вдохновленный водопадами Игуасу, продемонстрировала конкурсантка из Аргентины Барбара Кабрера. Длинные перья костюма изображали падение воды, а его масштабы показали всю мощь стихии.



Природная тема была отражена во многих конкурсных костюмах. Например, "Мисс Парагвай" Лия Аймара Дуарте Ашмор "оживила" первый герб своей страны, на котором был изображен лев, а вокруг него надпись: "Мир и справедливость".



Представительница России Анна Линникова не пошла по пути эпатажа, а, наоборот, показала русский шик. Девушка предстала перед жюри в наряде "Корона Российской империи". Платье было украшено 50 000 кристаллов, а бархатная накидка – жемчугом. Создавался образ совместно с музеем Эрмитаж.

