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13 января, 20:07

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Какими костюмами удивляли участницы конкурса "Мисс Вселенная – 2023"

Биткоин, вафля и водопад: самые необычные наряды конкурса "Мисс Вселенная – 2023"

14 января в Новом Орлеане (США) состоится финал конкурса "Мисс Вселенная". Перед этим участницы продемонстрировали национальные костюмы, некоторые из них запомнятся зрителю надолго. Показываем самые необычные наряды соревновательного вечера.

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Алехандар Гуахардо из Сальвадора блистала в прямом смысле слова в костюме биткоин. Такая идея неслучайна. Сальвадор – первая страна в мире, которая признала эту цифровую валюту законным платежным средством.

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Тему денег поддержала и представительница Мальты. Максин Формоза Группетта представила жюри костюм национальной валюты – лиры.

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Дальше пошла представительница Республики Гватемала Ивана Бачелор. Ее костюм напоминает архитектурное сооружение. Известно, что вдохновлялись его создатели пирамидой Тикаль. Она находится на севере страны и считается одним из высочайших и крупных зданий народа майя.

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Онна Муди из Нидерландов показала вкусный наряд. На сцену девушка вышла в костюме одной из главных сладких достопримечательностей страны – в голландской вафле. Они создаются из двух тонких слоев теста и запечены с начинкой из карамельного сиропа.

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Разглядеть представительницу Республики Тринидад и Тобаго (островное государство в южной части Карибского моря) Тиа Джейн Рэми в национальном костюме непросто. Девушка решила примерить один из самых сложных (внешне) образов. Тиа нарядилась в яркий золотой костюм в духе карнавальных шоу своей страны, а над головой претендентки на звание "Мисс Вселенная" разместили женскую "скульптуру".

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Мариа Камила Санабриа Перейра из Боливии появилась на сцене в костюме с национальными мотивами, фишкой которого стал помещенный на шляпку кондор – распространенная в Андах птица. Она присутствует на флаге страны, олицетворяет силу и мощь.

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Наряд, вдохновленный водопадами Игуасу, продемонстрировала конкурсантка из Аргентины Барбара Кабрера. Длинные перья костюма изображали падение воды, а его масштабы показали всю мощь стихии.

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Природная тема была отражена во многих конкурсных костюмах. Например, "Мисс Парагвай" Лия Аймара Дуарте Ашмор "оживила" первый герб своей страны, на котором был изображен лев, а вокруг него надпись: "Мир и справедливость".

Фото: youtube.com/@OfficialMissUniverse

Представительница России Анна Линникова не пошла по пути эпатажа, а, наоборот, показала русский шик. Девушка предстала перед жюри в наряде "Корона Российской империи". Платье было украшено 50 000 кристаллов, а бархатная накидка – жемчугом. Создавался образ совместно с музеем Эрмитаж.

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